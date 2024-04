Das GrazMuseum wird heuer zum lebendigen Grünraum

Verhältnis von Kultur und Natur

Ihr „Waldboden“ ist nur ein kleiner Teil des heurigen Schwerpunkts zum Thema „Stadt Natur“, in dem das GrazMuseum die Bedeutung von Naturräumen in der Stadt ausloten will. „Der Klimawandel ist das zentrale Gegenwartsthema und für uns der Ausgangspunkt für eine Beschäftigung mit der Frage, in welchem Verhältnis Natur und Kultur im städtischen Raum stehen“, sagt Museumsdirektorin Sybille Dienesch.