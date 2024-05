Die Stadt ist ein sehr lebendiger Organismus

Und so präsentiert die Ausstellung vor allem ungewöhnliche Blicke auf das Ökosystem Graz: Von einem riesigen Teppich, der ein Satellitenbild von Graz zeigt und die Stadt und ihre Wasserwege wortwörtlich begehbar macht, bis hin zu Einblicken in die oft winzigen Lebensräume mancher Tiere und Pflanzen reicht das Spektrum. Spezies, die längst aus dem Stadtraum verdrängt wurden oder ausgestorben sind, sind genauso vertreten wie Zuzügler, die ihren Platz in der Stadt erst ganz neu gefunden haben.