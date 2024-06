Bevölkerung soll Hitze-Hotspots aufzeigen

Der Klimawandel bringt mehr und mehr heiße Tage mit sich. Gerade in den Städten wird das regelmäßig zum Problem. Besonders stark betroffen sind Straßen, in denen keine Schattenspender, also keine Bäume stehen. In Vorarlberg gaben bei der jüngsten Mikrozensus-Erhebung der Statistik Austria 32 Prozent der Befragten an, tagsüber während Hitzephasen zu leiden. Jeder sechste ist auch in der Nacht belastet oder sogar stark belastet.