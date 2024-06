„Lage ist prekär, aber wir sind zuversichtlich“

SOKO-Polizist in „Liebesbriefen“

Zwei Publikumslieblinge werden sich ab 23. Jänner 2025 in „Love Letters“ näherkommen, ein Stück von A.R. Gurney: Die Linzer Schauspielerin Gabriele Deutsch und Ferry Öllinger, der als Postenkommandant Kroisleitner in SOKO Kitzbühel berühmt wurde. Die beiden widmen die Produktion der im Vorjahr verstorbenen Phönix-Ikone Ingrid Höller, die ursprünglich hätte spielen sollen.