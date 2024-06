Regierung ist bei Reformen gegen Zwangsehen säumig

Kritik an schlechter Datenlage

„Die Datenlage zu Kinderehen in Österreich ist sehr schlecht“, sagt Yannick Shetty, Jugendsprecher der NEOS. „Deshalb fordern wir die Justizministerin auf, endlich eine umfassende Statistik zu erstellen und die Zahl der geschlossenen Kinderehen offenzulegen. Kinderehen haben in Österreich keinen Platz. Kinderrechte müssen immer an erster Stelle stehen. Und dafür brauchen wir als ersten Schritt eine bessere Datenlage“, ergänzt er – und ist mit seiner Meinung nicht alleine. Ähnlich sieht das nämlich auch Maryam Alemi, von der Rechtsberatung der Caritas der Erzdiözese Wien, die das entsprechende Forschungsprojekt FORMA (Forced Marriage, 2023/24) leitet. „Am Anfang unserer Arbeit war schnell klar, dass zum Thema Zwangsverheiratungen in Österreich wenig Datenmaterial vorhanden ist. Jene Daten, auf die wir zurückgreifen konnten – etwa aus der Kriminalstatistik, aus Akten und Gerichtsentscheidungen, waren zudem häufig auf Teilbereiche beschränkt, was die Aussagekraft und die Ableitung von zielgerichteten Maßnahmen erschwerten“, erklärt die Expertin.