Volkshilfe: Radtour gegen Kinderarmut

1000 Personen dabei

Der Start der Radtour erfolgte am 7. Juni in Salzburg. Am Dienstag ging es von Stegersbach nach Güssing, wo eine Abschlussveranstaltung stattfand. Mehr als 1000 Menschen begleiten die Tour auf unterschiedliche Weise. Bei der Radgruppe nahmen neben Volkshilfe-Österreich-Direktor Erich Fenninger und Volkshilfe-Burgenland-Präsidentin Verena Dunst nahmen auch noch rund 100 weitere Radfahrer teil – darunter auch 30 Schüler und Professoren der HAK Stegersbach.