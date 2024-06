„Kein Teufelszeug“: Biobauer ist für Renaturierung

Ludwig Rumetshofer gibt zu: „Ich bin mit meiner Meinung definitiv in der Minderheit, aber nicht alleine.“ Der 40-Jährige ist Biobauer in Braunau am Inn und begrüßt, anders als viele seiner Kollegen, das EU-Renaturierungsgesetz, dem Österreich nun, wie berichtet, durch einen Alleingang von Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) doch noch zugestimmt hat. Durch die umstrittene Verordnung sollen Naturräume wiederhergestellt werden, zum Beispiel durch die Aufforstung von Wäldern.