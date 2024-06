Brustkrebs: Frauen mit wenig Einkommen leiden mehr

5900 Frauen befragt

An der Studie, die im Fachjournal „Journal of Clinical Oncology“ veröffentlicht wurde, nahmen 5900 Frauen teil, die in Frankreich wegen Brustkrebs behandelt wurden. Das Forschungsteam untersuchte fünf Bereiche der Lebensqualität. Es waren dies: allgemeine Müdigkeit, psychische Verfassung, sexuelle Gesundheit und Nebenwirkungen. Dies jeweils in Abhängigkeit der sozioökonomischen Indikatoren Bildungsniveau, Haushaltseinkommen und wahrgenommene finanzielle Situation.