Brustkrebs: In nur fünf Sekunden zur Diagnose

„So können wir mit hoher Genauigkeit Auffälligkeiten und Mikrokalk im Brustgewebe feststellen. Eine hohe Diagnosesicherheit ist in der Mammographie essenziell“, so die Expertin. Brustkrebs ist übrigens österreichweit die häufigste bösartige Erkrankung bei Frauen: Statistisch gesehen erkrankt jede 13. Frau im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs. Jährlich erkranken mehr als fünf tausend Frauen daran, Experten rufen daher zu Vorsorgeuntersuchungen auf. Im Frühstadium habe man noch eine gute Heilungschance.