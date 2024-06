Mölzer zu Gewessler-Ja: „Regierung ist am Ende“

Dosko ein Querulierer

Außerdem wird im Duell auch über den aktuellen innerparteilichen Zustand der SPÖ in der Migrationsfrage diskutiert, wo Personen wie Hans-Peter Doskozil oder Georg Dornauer aus Tirol einen härteren Kurs einfordern. Glawischnig: „In der SPÖ hat es in der Migrationsfrage immer schon zwei Flügel gegeben. Da fehlt die Geschlossenheit.“ Mölzer, süffisant: „Geschlossen in den Untergang wäre ohnedies keine Lösung.“