Gewesslers Gemetzel

ANDERERSEITS muss man sich doch fragen, mit welcher Legitimation sich da die grüne Ministerin anmaßt, für Österreich bei der EU zuzustimmen. Gesetz hin, Gesetz her. Sie stehe „auf der Seite der Natur“ wiederholte Gewessler, die immerhin auf einen Bachelor in Politikwissenschaften verweisen darf, stereotyp auf diese Frage. Und sie wolle sich, wenn sie später einmal „mit ihren Neffen und Nichten spazieren“ gehe, auch noch an einer intakten Natur erfreuen.