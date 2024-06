Dieser TikToker wird von Islamisten gehasst

Junger Austro-Koreaner bringt religiöse Fanatiker auf die Palme. Unter dem Pseudonym Tesla Han sieht er sich selbst als Satiriker. Dafür drohen ihm radikale Moslems mit dem Tod. Im „Krone“-Gespräch packt der 30-jährige TikToker aus, was ihm in den sozialen Medien so alles unterkommt.