„Unsere Nationalelf schafft das Achtelfinale!“

Im Doppelpack feierten Norbert Darabos und seine Frau Irene in Mike's Cafe-Pub in Stadtschlaining den 60. Geburtstag. In den erlauchten Kreis der Gäste mischten sich Gerhard Horn vom SV Oberwart und Peter Krenmayr vom ASV Siegendorf, aufgestiegen in die Regionalliga.