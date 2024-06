Boateng: „Sie trat mir mit High-Heels ins Gesicht“

10.25 Uhr: Die Richterin plädiert an Staatsanwältin, Nebenklägerin und Beklagten – ob im Sinne und zum Wohle der Kinder des Paares nicht eine Art Vergleich möglich ist. Sie tut das auch mit den Worten: „Die beiden 13-Jährigen Mädchen müssen seit sechs Jahren diese Auseinandersetzung auch via Medien verfolgen. Und noch etwas sagt Susanne Hemmerich – diesmal nur in die Richtung von Jerome Boateng: „Ich bin lange Richterin, habe aber noch nie so einer Vorverurteilung beobachten müssen!“