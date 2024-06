Israel mit Katapult und Pfeilen gegen Hisbollah

NGO beklagt Phosphorbomben-Einsatz

Brandlegungen gehören allerdings schon seit Längerem zum kriegstaktischen Repertoire der israelischen Armee. So berichtet die Zeitung „Israel Hayom“ von früheren Einsätzen von Molotowcocktails, die auf die libanesische Seite geworfen worden seien. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International beklagte bereits mehrmals, dass die israelische Luftwaffe auch Phosphorbomben abwerfe.

Weißer Phosphor beginnt zu brennen, sobald er mit Sauerstoff in Kontakt kommt, und ist nur sehr schwer zu löschen. In der Region herrscht heißes und trockenes Wetter, sodass Feuer sich schnell ausbreiten können. In den vergangenen Tagen brachen auch auf israelischer Seite Brände nach Hisbollah-Angriffen aus.