„Niemand weiß, wie viele Geiseln noch leben“

In einem Interview mit dem US-Sender CNN in der libanesischen Hauptstadt Beirut sprach Osama Hamdan, Mitglied des politischen Büros der Hamas, unter anderem über den jüngsten US-Vorschlag für eine Waffenruhe, wo die Palästinenser noch „geringfügige Änderungen“ vornehmen wollen. Auch das Schicksal der Geiseln und die vor Kurzem aufgetauchten Nachrichten von Hamas-Chef Jihia al-Sinwar an palästinensische Verhandler in Doha (Katar), in denen von „notwendigen Opfern“ innerhalb der Zivilbevölkerung die Rede sein soll, waren Themen des Gesprächs.