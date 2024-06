Manfred Rädler ist Feldkirchs neuer Bürgermeister

Alles was in Feldkirch Rang und Namen hat, hatte sich am Dienstagabend im Montfortsaal eingefunden, um Bürgermeister Wolfgang Matt zu verabschieden. Darüber hinaus hatten auch Landeshauptmann Markus Wallner, Landtagspräsident Harald Sonderegger, Vertreter der Nachbar- und Partnergemeinden aus Liechtenstein und Deutschland den Weg in die Montfortstadt angetreten.