Blut-Szene in Oper: Konzertmeisterin kippt um!

Wunde Christi in Nahaufnahme

Einer der härtesten Momente passiert in der Mitte der gut zweieinhalbstündigen Performance eine Anspielung an die Wunde Christi. Eine Akteurin schneidet einer anderen vor ihr Liegenden ein Stück Haut aus der Seite. Eine dritte filmt in Nahaufnahme mit. Die Bilder werden in Großaufnahme auf Paneelen seitlich der Bühne und dem davor situierten Orchestergraben projiziert. Man sieht, wie ein linsenförmiges Stück langsam aus der Haut geschnitten und mit einer Pinzette abgehoben wird. Schließlich legt eine andere ihren Finger in die Wunde.