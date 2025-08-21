Salzburger Regisseur Wenger geht ins Oscar-Rennen!

„Als Filmemacher hat man große Ziele und Träume, aber mit dem ersten Kinofilm als Österreichs Einreichung beim Auslandsoscar ausgewählt zu werden und damit für den heimischen Film werben zu dürfen, ist eine unglaubliche Ehre“, wird Regisseur Wenger vom Fachverband der Film- und Musikwirtschaft zitiert. Dieser schickte den Salzburger mit seinem Film ins Rennen um die wohl begehrteste Auszeichnung der Filmwelt.