Salzburger Regisseur Wenger geht ins Oscar-Rennen!

Österreich geht mit Bernhard Wengers Film „Pfau – Bin ich echt?“ in das Rennen um den Auslandsoscar. Die Chancen stehen nicht schlecht, zu gewinnen: Der Erfolgsfilm konnte bereits einige Auszeichnungen einheimsen. Etwa bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig, bei Filmfestivals in Stockholm und Chicago sowie dem Bunte New Faces Award in Berlin.
„Als Filmemacher hat man große Ziele und Träume, aber mit dem ersten Kinofilm als Österreichs Einreichung beim Auslandsoscar ausgewählt zu werden und damit für den heimischen Film werben zu dürfen, ist eine unglaubliche Ehre“, wird Regisseur Wenger vom Fachverband der Film- und Musikwirtschaft zitiert. Dieser schickte den Salzburger mit seinem Film ins Rennen um die wohl begehrteste Auszeichnung der Filmwelt.
Im Film verdient Matthias sein Geld mit einem ungewöhnlichen Job: Man kann den jungen Mann als Freund buchen. Egal in welcher Lebenslage, Matthias ist brillant darin, täglich jemand anderen darzustellen. Ob Vorzeigesohn oder Traumpartner, Matthias wandelt zwischen unterschiedlichen Lebensrealitäten. Und verliert seine eigene zugleich immer mehr aus den Augen.
Hauptdarsteller Albrecht Schuch bekam für seinen Part in dem satirisch-unterhaltsamen Spielfilm bereits den Austrofilmpreis als bester männlicher Hauptdarsteller.
Ob der Film unter den final Nominierten sein wird, steht aber erst 2026 fest.
Kommentare
