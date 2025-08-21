TV-Star Ralf Bauer nutzte Drehpausen für Yoga

In Hellbrunn wird derzeit für die Erfolgsserie „Watzmann ermittelt“ gedreht. Drehpausen nutzen die Schauspieler rund um Ralf Bauer für entspannende Yoga-Einheiten im Schlossgarten.
Ein ganz schön glamouröses Weingut steht im Mittelpunkt der neuesten Folge der Erfolgsserie „Watzmann ermittelt“. Denn als Weinkellerei fungiert kein geringerer Ort als das Schloss Hellbrunn. Am Mittwoch starteten dort die Dreharbeiten – und somit auch gleich die ersten Weinverkostungen.
In die Rolle des Nobel-Winzers schlüpft in der 76. Folge der Krimiserie der deutsche Schauspieler Ralf Bauer. Während dieser in der Fernsehserie auf großem Fuße lebt, hat sich Bauer im „echten Leben“ auf ein bodenständiges Dasein besonnen. Er ist neben seinem Beruf vor der Kamera nämlich Yoga-Lehrer!
Mit seiner großen Internet-Gemeinde teilt der 58-Jährige gerne das alte Wissen der Tibeter darüber, wie man am besten sein inneres Gleichgewicht findet. Und auch bei seinen Schauspielkollegen findet Bauer mit den Entspannungsritualen Anklang. In den Drehpausen nutzen diese gerne den mondänen Schlossgarten für ein paar Yoga-Übungen.
„Salzburg kenne ich bisher hauptsächlich von meinen Besuchen bei den Festspielen und der Sommerszene“, zeigt sich etwa Schauspielerin Katharina Leonore Goebel von der traumhaften Filmkulisse begeistert. Öfters in der Mozartstadt zu gastieren, könnte sie sich durchaus gut vorstellen. „Eine neue Buhlschaft wird ja bald wieder gesucht“, sagt sie augenzwinkernd.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.