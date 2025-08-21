Vorteilswelt
Am Set in Hellbrunn

TV-Star Ralf Bauer nutzte Drehpausen für Yoga

Salzburg
21.08.2025 16:00
Ralf Bauer beim Yoga im Schlosspark.
Ralf Bauer beim Yoga im Schlosspark.

In Hellbrunn wird derzeit für die Erfolgsserie „Watzmann ermittelt“ gedreht. Drehpausen nutzen die Schauspieler rund um Ralf Bauer für entspannende Yoga-Einheiten im Schlossgarten.



Ein ganz schön glamouröses Weingut steht im Mittelpunkt der neuesten Folge der Erfolgsserie „Watzmann ermittelt“. Denn als Weinkellerei fungiert kein geringerer Ort als das Schloss Hellbrunn. Am Mittwoch starteten dort die Dreharbeiten – und somit auch gleich die ersten Weinverkostungen.

In die Rolle des Nobel-Winzers schlüpft in der 76. Folge der Krimiserie der deutsche Schauspieler Ralf Bauer. Während dieser in der Fernsehserie auf großem Fuße lebt, hat sich Bauer im „echten Leben“ auf ein bodenständiges Dasein besonnen. Er ist neben seinem Beruf vor der Kamera nämlich Yoga-Lehrer!

Katharina Leonore Goebel und Peter Marton ermitteln.
Katharina Leonore Goebel und Peter Marton ermitteln.

Mit seiner großen Internet-Gemeinde teilt der 58-Jährige gerne das alte Wissen der Tibeter darüber, wie man am besten sein inneres Gleichgewicht findet. Und auch bei seinen Schauspielkollegen findet Bauer mit den Entspannungsritualen Anklang. In den Drehpausen nutzen diese gerne den mondänen Schlossgarten für ein paar Yoga-Übungen.

„Salzburg kenne ich bisher hauptsächlich von meinen Besuchen bei den Festspielen und der Sommerszene“, zeigt sich etwa Schauspielerin Katharina Leonore Goebel von der traumhaften Filmkulisse begeistert. Öfters in der Mozartstadt zu gastieren, könnte sie sich durchaus gut vorstellen. „Eine neue Buhlschaft wird ja bald wieder gesucht“, sagt sie augenzwinkernd.

Porträt von Elisa Torner
Elisa Torner
