Pizzera und Jaus erleben in Gastein ihr erstes Mal

Es gibt für alles ein erstes Mal – auch, für alte Hasen im Show-Geschäft. Von Sex mit Silvia Schneider bis zum ersten Mal im Gasteinertal. Das erfolgreiche Popduo lässt heuer nichts anbrennen.
„Wir hatten noch nie die Ehre in Bad Hofgastein musikalisch residieren zu dürfen“, sagen die beiden Musiker, Paul Pizzera und Otto Jaus, die am Freitag in der Alpenarena Bad Hofgastein auf der Bühne stehen werden. Bei dem Sommerkonzert präsentieren die beiden ihr Programm „Comedian Rhapsody“. Ein sehr persönlicher Auftritt für das erste Mal. Denn Pizzera und Jaus gewähren dem Publikum bei diesem Programm Einblicke in ihre intime Gedankenwelt. Was beschäftigt die beiden Musiker vor, nach und während der Auftritte und wie gestaltet sich der Alltag drumherum.
Musikalisch untermalt wird der Abend natürlich mit den größten Hits des Popduos. Zum Beispiel mit „Liebe zum Mitnehmen“ oder „Die Sunn und di“.
Sonne und Kraft in der Natur wollen die beiden Musiker vor ihrem großen Auftritt übrigens unbedingt noch tanken. Denn die wer sie später auf der Bühne noch brauchen. Pizzera und Jaus haben sich nämlich Großes vorgenommen: „Nicht nur die atemberaubende Natur lässt unsere Herzen höherschlagen, sondern auch unser wunderbares energiegeladenes Salzburger Publikum, mit welchem wir uns in einen Rausch der Ekstase singen werden.“
In selbigem Zustand kann man Paul Pizzera übrigens bald mit ORF-Star Silvia Schneider erleben. Im neuen Film „Neo Nuggets“ gehen die beiden nämlich auf Tuchfühlung. Zu sehen sein wird das schlüpfrige Spektakel ab Mitte Oktober auf den österreichischen Kinoleinwänden.
