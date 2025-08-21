Pizzera und Jaus erleben in Gastein ihr erstes Mal

„Wir hatten noch nie die Ehre in Bad Hofgastein musikalisch residieren zu dürfen“, sagen die beiden Musiker, Paul Pizzera und Otto Jaus, die am Freitag in der Alpenarena Bad Hofgastein auf der Bühne stehen werden. Bei dem Sommerkonzert präsentieren die beiden ihr Programm „Comedian Rhapsody“. Ein sehr persönlicher Auftritt für das erste Mal. Denn Pizzera und Jaus gewähren dem Publikum bei diesem Programm Einblicke in ihre intime Gedankenwelt. Was beschäftigt die beiden Musiker vor, nach und während der Auftritte und wie gestaltet sich der Alltag drumherum.