Trauners Erfolgsgeheimnis lautet Peter der Große!

Kematen am Innbach, ASKÖ Peuerbach, Union Haag am Hausruck, SV Pichl und seit 2022 Union Natternbach! In den Tiefen des österreichischen Amateurfußballs sind das die Karrierestationen eines 34-Jährigen, ohne den es die große Karriere des Gernot Trauner (32) wohl nie hätte geben können.