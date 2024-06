BIG-Deal: Wie das System Benko funktionierte

Signa-Holding-Chef Christoph Stadlhuber, 56, nutzte die Job-Plattform LinkedIn, um in ausschweifenden Worten auf „die letzten 13 Jahren als Immobilienentwickler“ zurückzublicken, die er als „die bisher wohl spannendsten“ seiner Berufslaufbahn bezeichnete. „Es war eine großartige Erfahrung für mich“, notierte der Manager der unter seiner Geschäftsführung in den Bankrott geschlitterten Signa Holding, „ein junges, motiviertes Team zu formen und gemeinsam an der Gestaltung eines der herausragendsten Immobilienportfolios in Mitteleuropa zu arbeiten.“ Man habe viel bewegt. „Hochwertige städtebauliche Entwicklungen mit erstklassiger Architektur waren ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal unserer Projekte. Gemeinsam haben wir auch das Wiener Stadtbild maßgeblich und positiv mitgeprägt.“