Warum das Bundesheer auf Schulkinder setzt

An der HTL und HAK Ungargasse im dritten Wiener Gemeindebezirk ging es am Dienstag rund: Oberst Horst Dauerböck vom österreichischen Bundesheer und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner waren vor Ort und gaben den Schülern spannende Einblicke in die Welt des Heeres. Auch Bildungsminister Martin Polaschek ließ sich den Vortrag nicht entgehen.