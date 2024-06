Diese Tierchen suchen ein neues Daheim

Luna & Mylo (3) suchen ein neues Zuhause in einer liebevollen und aktiven Familie. Für unser süßes Dackel-Duo wünschen wir uns, dass wir sie gemeinsam in eine Familie vermitteln dürfen. Ist die anfängliche Angst vor neuen Menschen erstmal überwunden, überzeugen Luna & Mylo vor allem mit ihrem zutraulichen und freundlichen Wesen. Sie fassen schnell Vertrauen zu neuen Menschen. Die neue Familie für das dynamische Duo sollte gerne Zeit im Freien verbringen und einen aktiven Lebensstil führen. Dackel sind gerne in der Natur unterwegs und erfreuen sich darüber, die Welt zu erkunden.