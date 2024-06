EU-Wahl 2024: Rechtsruck auch in Deutschland

Deutsche Kanzlerpartei fährt harte Niederlage ein

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann nannte die Union einen klaren Gewinner der Europawahl in Deutschland. „Wir starten weiter durch“, versicherte er in der ARD. „Die Kanzlerpartei hat 14 Prozent, wir haben mehr als doppelt so viel.“ SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz könne so nicht weitermachen. „Eigentlich müsste er die Vertrauensfrage stellen im Bundestag“, meinte Linnemann. So könne es nicht weitergehen. Im ZDF sagte Linnemann: „Das ist desaströs, was wir da erleben. Entweder die Ampel macht einen Kurswechsel oder sie muss den Weg freimachen für Neuwahlen“.