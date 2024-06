Mit welcher Ausbildung verdiene ich am meisten?

Das ÖPWZ hat auch ermittelt, wie viel Absolventen von Lehre, Schule, Universität und Fachhochschule drei bis fünf Jahre nach Berufsstart im Normalfall verdienen – und wo die Gehälter am höchsten sind. Interessant: Bei Lehrabsolventen stiegen die Gehälter in zwei Jahren um 17 Prozent, bei HAK-Absolventen sogar um knapp 20 Prozent. Plus: Vergütungsexperte Conrad Pramböck gibt Berufseinsteigern die drei besten Kurztipps für mehr Gehalt.