ZF erfindet das Lenkrad neu – mit Airbag dahinter!

Neue Herausforderungen durch autonomes Fahren

Aber selbst in modernen Pkw ist der Airbag noch längst nicht zu Ende entwickelt. Für kleine Personen, die sehr nahe am Lenkrad sitzen, oder Mitfahrer in besonders entspannter Sitzposition löst der Airbag nicht optimal aus. Deshalb hat ZF Lifetec einen „Dual Contour“-Airbag entwickelt. Sitzt der Beifahrer zu weit entfernt vom Airbag, zum Beispiel in Liegeposition, löst dieser stärker aus. Diese Technologie wird noch beim automatisierten Fahren eine Rolle spielen, wenn sich der Fahrer entspannt zurücklegen kann.