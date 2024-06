SPÖ-Rebell faxt ÖVP-Zentrale Kritik an E-Fuels

Ausgerechnet aus einem Regierungsdokument zitiert SPÖ-Rebell Nikolaus Kowall, um seine Kritik an E-Fuels nach dem Verbrenner-Gipfel an die Volkspartei zu richten. Das Ganze ging per Telefax in die ÖVP-Zentrale – eine Anspielung auf den Sager von Wirtschaftsminister Kocher, niemand komme auf die Idee, „Fax, Telefonzellen oder Pferdekutschen“ zu verbieten.