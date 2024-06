„Junge Frauen sind in Wien oft komplett schutzlos“

Seit einigen Wochen ist am Reumannplatz die Waffenverbotszone in Kraft. Die Verantwortlichen sprechen von einem Erfolg. Eine erste Bilanz fiel auch durchaus positiv aus. Ein Ende der Gewalt ist dennoch nicht in Sicht. Denn auch diese Woche gab es in Favoriten erneut Vorfälle mit Klingen. Vor allem junge Frauen fühlen sich unsicher. Auf der Suche nach Hilfe sind mittlerweile auch oft Waffenläden die erste Anlaufstelle.