Aufbruchsstimmung nach Einbruch in Wellnesstempel

Trotz Coup von georgischem Serientäter-Duo liegt das kleine Waldviertler Thayatal Vitalbad in Raabs an der Thaya auf Gästerekordkurs. Mittlerweile wurde dort alles in Schuss gebracht und der Normalbetrieb ist wieder hergestellt. Die Verbrecher suchten viele Gastronomien heim und verursachten insgesamt eine sechsstellige Schadenssumme.