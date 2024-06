„Märchenprinz“ Max und die EURO-Krönung

Einst waren sie gefürchtet in der Regionalliga Ost: Maximilian Entrup und Eldis Bajrami. „Bei Marchfeld hatten wir einmal eine unglaubliche Saison“, erinnert sich der Ex-St. Pöltener-Profi Bajrami, selbst weit über hundert Bundesliga-Spiele am Buckel, zurück an seinen „Tor-Zwilling“. „Wir haben auf dem Feld eine super Bindung gehabt, er hat an die 18 Tore oder so gemacht und ich hab ihm 16 oder 17 davon aufgelegt.“