Prüfung oder nicht? FPÖ bei der Gswb im Dilemma

Der Auftritt von Neo-FPÖ-Gemeinderat Erwin Enzinger vergangene Woche im Kontrollausschuss zur Gswb sorgte nicht nur in der Firmenzentrale in Salzburg-Lehen für gehobene Augenbrauen, sondern auch im Schloss Mirabell. Mit einem großen Schild bewaffnet, auf dem in roten Lettern „Gswb Affäre“ stand, nahm sich Enzinger mögliche noch unbekannte Machenschaften der Wohnbaugesellschaft vor.