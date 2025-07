Eisbullen schlugen noch einmal am Transfermarkt zu

Der Stürmer (Flügel und Center) verbrachte die vergangenen vier Jahre in Deutschland (drei Jahre in Straubing, eines in Ingolstadt) und erzielte in insgesamt 192 Partien 132 Punkte (67 Tore, 65 Assists). „Ich bin ein Stürmer, der schnell spielt, aber auch hart arbeitet und die kleinen Dinge richtig macht; wie Zweikämpfe gewinnen, in der Defensive verlässlich arbeiten und das Spiel in der Offensive forcieren, wenn sich die Gelegenheit bietet“, erklärt St. Denis, der die Nummer 74 tragen wird.