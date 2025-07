Rettungsplan für „the Gast House“ beschlossen

Neue Entwicklungen rund um das Hotel „The Gast House“ in Zell am See: Die Betreibergesellschaft TGHZ GmbH & Co KG steckt in einem Sanierungsverfahren. Am Mittwochvormittag (23. Juli) wurde am Handelsgericht Wien ein Sanierungsplan beschlossen – die Gläubiger stimmten mehrheitlich zu.