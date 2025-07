Feuerwerk stört Nachtruhe von Red Bull Salzburg

SK Brann setzt auf Vernunft

Geht es nach der Vereinsführung, kann man auf das unerlaubte Abfeuern von Pyrotechnik beim Spiel gerne verzichten. Dem norwegischen Verein wurden in dieser Saison schon Strafen in der Höhe von 170.000 Kronen (rund 14.000 Euro) auferlegt. Weil man weitere, deutlich höherer Zahlungen im internationalen Geschehen vermeiden möchte, setzt der Verein – dessen Name übersetzt „Feuer“ bedeutet – auf die Vernunft seiner Fans. So werde der illegale Einsatz keinesfalls toleriert. Auch Stadionverbote für die Personen, die sich nicht an das Verbot halten wollen, wurden angedroht.