Damit will der GAK in der neuen Saison punkten

Mit der emotionalen Rückkehr beim Cup-Auftakt auf die Birkenwiese in Dornbirn, wo der GAK mit dem verpassten Aufstieg vor zwei Jahren eine seiner dunkelsten Stunden erlebt hatte, geht für die Roten am Freitag (19) die neue Fußball-Saison los. Ehe Ferdl Feldhofer (der Tobias Koch wegen Muskelproblemen vorgeben muss) die Zugänge Harakate, Hofleitner, Paumgartner, Vraa und Co. ins erste Pflichtspiel schickt, gab’s am Dienstag im Tramway-Museum in Graz eine Saisonvorschau und die offizielle Dressenpräsentation. Motto: „Alles auf Schiene beim GAK!“