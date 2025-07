Grab erinnert an tragischen Tod von drei Soldaten

Mehr als 40 Menschen verloren bei Kämpfen während des NS-Juliputsches 1934 in Kärnten ihr Leben. Drei fanden in Klagenfurt ihre letzte Ruhestätte, sie wurden beinahe vergessen. Mithilfe des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes gibt die „Krone“ Einblicke in die letzten Stunden der jungen Soldaten.