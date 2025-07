Premiere bei Festival und gleich hochdekoriert

Zum ersten Mal traten die Naked Notes mit ihrem Chorleiter Richard Griesfelder beim international renommierten Vokalwettbewerb und -festival „vokal.total“ in Graz an, noch dazu in einer völlig neu geschaffenen Kategorie für mikrofonierte Chöre. In der Kategorie „mic’d choir“ holten die 19 Sänger den dritten Platz, die Auszeichnung mit dem „Ward Swingle Award“ und dem vokal.total.diplom in Silber. Darüber hinaus erhielten sie noch einen „Special Award for Engagement & Entertainment“.