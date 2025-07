Luca Meisl: Mit der 55 ins violette Abenteuer

Einfach schön, wieder auf dem Platz zu stehen.“ Luca Meisl grinste nach seinem ersten Einsatz für Neo-Verein Austria Salzburg vergangenen Samstag im Test gegen BVB II über beide Ohren. Der Einstieg lief bestens. „Die Kollegen haben mich sehr gut aufgenommen. Die meisten sind aus Salzburg, wir kennen uns zum Teil sehr gut“, erklärt der 26-Jährige. Schon am Samstag (18, live auf krone.tv) wartet der Pflichtspielauftakt der kommenden Saison, mit Oedt in der ersten Runde des ÖFB-Cups ein unangenehmer Gegner. „Natürlich ist das kein Team, für das eine normale Leistung reicht. Aber ich glaube, dass wir genau so unangenehm sein können“, betont der Innenverteidiger. Man brauche den größeren Willen als der Gegner, das Spiel zu gewinnen. „Und genau darum geht es!“