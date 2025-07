Geschützter Vogel von Golfball tödlich getroffen

Dafür wurde unter anderem eine Kolonie auf dem Georgenberg in Kuchl im Bezirk Hallein eingerichtet. Das Konglomeratgestein mit seinen natürlichen Nischen eignet sich gut als Brutplatz. In früheren Zeiten brüteten Waldrappe auch auf dem Mönchsberg in der Stadt Salzburg, der ebenfalls aus Konglomeratgestein besteht. Heute ist es dort jedoch zu unruhig für die scheuen Tiere. Eine weitere Kolonie wurde im deutschen Burghausen (Bayern) gegründet. Weil die Vögel bei der Nahrungssuche regelmäßig in andere Gebiete fliegen, entstehen dabei gemischte Brutpaare. Die Jungvögel fliegen meist mit in das Wintergebiet in der Toskana (Italien), während die Altvögel in ihre Kolonie nach Grünau zurückkehren.