Regisseur spart nicht mit Kritik an Gesellschaft

Was mich an Klassikern interessiert ist, dass ich die Texte nicht in der Originalfassung nehme, sondern sie an die Gegenwart anpasse. Da tobe ich mich schon gerne ein bisschen aus“, erzählt Helmut Vitzthum. Mit der Freien Bühne Salzburg bringt er ab 30. Juli eine adaptierte Fassung von Molières „Der Menschenfeind“ auf die Freiluftbühne beim Schloss Mattsee. Das klassische Stück siedelt er in der Gegenwart an.