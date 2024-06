Hauch der Milliardenliga begeisterte Rekordkulisse

Was schon am Vormittag mit einem U9-Flagfootball-Turnier begann, gipfelte im „Battle of Austria“, dem Duell der Vienna Vikings mit den Raiders Tirol in der European League of Football. In dem die Wiener Franchise mit 27:6 zum fünften Mal in Folge die Oberhand behielt und in der europäischen Eliteliga gegen die Tiroler somit weiter ungeschlagen bleibt.