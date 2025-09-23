Luca erblickte im Rettungsauto das Licht der Welt

Weiterfahrt unmöglich

Doch zwischen Rust und Neusiedl setzten plötzlich starke Presswehen ein – an ein Weiterfahren war nicht mehr zu denken. Also wurde das Rettungsauto abgestellt und das Notarztteam angefordert. Um 16.41 Uhr erblickte Luca schließlich gesund das Licht der Welt. Die Nabelschnur durfte der stolze Vater durchschneiden. Danach ging es für die Familie in den Kreißsaal des Krankenhauses.