Besitzer gesucht!

Fahndung der „etwas anderen Art“ in Wien

Wien
23.09.2025 11:09
Ein Suchaufruf der nicht alltäglichen Art
Ein Suchaufruf der nicht alltäglichen Art(Bild: Screenshot x.com/LPD Wien)

Einen nicht alltäglichen Fahndungsaufruf hat die Wiener Polizei am Dienstag veröffentlicht. So bittet die Exekutive um Hinweise auf einen jungen Buchbesitzer.

Am Samstag ging in der Wiener Rossauer Kaserne der „Tag der Wiener Polizei“ über die Bühne und bot ein buntes Programm rund um die Arbeit der Exekutive für Alt und Jung. 

Ein kleiner Besucher dürfte im Trubel allerdings einen Teil seines Hab und Guts verloren haben. Die Polizei postete daher am Dienstag einen Aufruf in den sozialen Medien bzw. eine „Öffentlichkeitsfahndung – der etwas anderen Art“, mit der Bitte um Hilfe bei der Suche nach der kleinen Leserratte. 

„Sachdienliche Hinweise zum kleinen Besitzer oder Besitzerin nehmen wir hier gerne entgegen!“, so die Exekutive auf der Plattform „X“.

Porträt von krone.at
krone.at
