Fahndung der „etwas anderen Art“ in Wien

Ein kleiner Besucher dürfte im Trubel allerdings einen Teil seines Hab und Guts verloren haben. Die Polizei postete daher am Dienstag einen Aufruf in den sozialen Medien bzw. eine „Öffentlichkeitsfahndung – der etwas anderen Art“, mit der Bitte um Hilfe bei der Suche nach der kleinen Leserratte.