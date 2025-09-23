Fahndung der „etwas anderen Art“ in Wien

Einen nicht alltäglichen Fahndungsaufruf hat die Wiener Polizei am Dienstag veröffentlicht. So bittet die Exekutive um Hinweise auf einen jungen Buchbesitzer.
Am Samstag ging in der Wiener Rossauer Kaserne der „Tag der Wiener Polizei“ über die Bühne und bot ein buntes Programm rund um die Arbeit der Exekutive für Alt und Jung.
Ein kleiner Besucher dürfte im Trubel allerdings einen Teil seines Hab und Guts verloren haben. Die Polizei postete daher am Dienstag einen Aufruf in den sozialen Medien bzw. eine „Öffentlichkeitsfahndung – der etwas anderen Art“, mit der Bitte um Hilfe bei der Suche nach der kleinen Leserratte.
„Sachdienliche Hinweise zum kleinen Besitzer oder Besitzerin nehmen wir hier gerne entgegen!“, so die Exekutive auf der Plattform „X“.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.