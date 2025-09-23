Krankl: „Rapid hat qualitativ den besten Kader!“

„Je mehr ich mich zurückziehe, desto ...“

So habe es Stöger bereits bei Köln und in Dortmund angelegt – und damit Erfolg gehabt. „Rapid geht auch im eigenen Stadion die paar Schritte zurück. […] Das hat für mich auch einen Grund: Je mehr ich mich zurückziehe, desto mehr Raum kriege ich nach hinten hinaus.“