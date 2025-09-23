Krankl: „Rapid hat qualitativ den besten Kader!“

Er selbst ist als Spieler des SK Rapid zweimal österreichischer Meister geworden und nun ist er davon überzeugt, dass die aktuelle grün-weiße Fußballer-Generation es ihm nachmachen könnte – Hans Krankl sieht „seinen“ SK Rapid als einen der Titelfavoriten der laufenden Saison! Denn „sie haben einfach den breitesten und qualitativ den besten Kader gegenüber allen anderen Mannschaften.“
„Wenn ich sehe, wer bei Rapid wieder eingewechselt worden ist, wer da auf der Bank sitzt – das ist die Stärke, um eine Meistermannschaft zu sein“, so Krankl bei „DAB | Der Audiobeweis“ auf „Sky“.
„Rapid einer der Titelfavoriten!“
Dass rund um Grün-Weiß eine Euphorie herrscht, „sieht man ja an den Zuschauerzahlen. Rapid ist einfach der Verein, der am meisten bewegt“. Durch den gelungenen Saison-Auftakt kristallisiere sich für den „Goleador“ jedenfalls heraus, „dass Rapid einer der Titelfavoriten ist“.
„Stöger ist weggegangen vom ständigen Pressen!“
Nicht unschuldig daran ist aus Krankls Sicht der neue Trainer. „Der größte Unterschied von Peter Stöger zu seinen Vorgängern ist, dass er weggegangen ist vom ständigen Pressen. Man muss auch einmal geschickt sein.“
„Je mehr ich mich zurückziehe, desto ...“
So habe es Stöger bereits bei Köln und in Dortmund angelegt – und damit Erfolg gehabt. „Rapid geht auch im eigenen Stadion die paar Schritte zurück. […] Das hat für mich auch einen Grund: Je mehr ich mich zurückziehe, desto mehr Raum kriege ich nach hinten hinaus.“
Das bedeute ja nicht, dass man nicht trotzdem aggressiv und zweikampfstark sein könne, denn „der Gegner muss ja trotzdem etwas tun“.
