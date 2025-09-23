Wiener Kaiser Wiesn: Da ist für alle was dabei!

Von 25. September bis 12. Oktober lädt die Wiener Kaiser Wiesn Alt und Jung zu Österreichs größtes Brauchtums- & Oktoberfest ein! Nur noch für kurze Zeit gibt es beim Kauf von einem Ticket ein zweites gratis dazu – exklusiv im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at
Rein ins Dirndl oder in die Lederhose und auf geht‘s zur Wiener Kaiser Wiesn! Drei große Festzelte, gemütliche Almen und ein buntes Rahmenprogramm sorgen dafür, dass jeder auf seine Kosten kommt.
Neben leckeren Schmankerln, hat die Wiener Kaiser Wiesn auch dieses Jahr musikalisch wieder einiges zu bieten. Mehr als 1.900 Musiker, Schlagerstars und Publikumslieblinge werden an 18 Tagen für mitreißende Stimmung für die rund 380.000 Besuchern aus ganz Österreich sorgen.
Für großartige Stimmung sorgen unter anderem:
Die angesagteste Partyband der Niederlande WIR sind Spitze kommt am 1. & 2. Oktober und sorgt für süchtig machenden Gute-Laune-Mix.
In Memoriam Martin „Soberl“ Sobotka
Die Nachricht vom plötzlichen Verlust von Martin „Soberl“ Sobotka hat viele Menschen tief berührt – so auch das gesamte Team der Wiener Kaiser Wiesn. Mit ihm verliert die heimische Musikszene und auch die Wiener Kaiser Wiesn eine einzigartige Stimme und ein großes Herz.
Am Donnerstag, dem 02. Oktober, findet statt dem geplanten Auftritt von Wiener Wahnsinn im Wiesbauer Zelt ab 19.00 Uhr nun ein besonderes „In Memoriam“ statt. 45 Minuten lang werden wir mit Songs und Videoaufnahmen an die Musik, Energie und Leidenschaft, die Martin Sobotka und Wiener Wahnsinn so unverwechselbar gemacht haben, erinnern.
Im Anschluss wird die Kultband Monti Beton diesen Abend auf eine ganz besondere Weise musikalisch fortführen und man darf sich auf einen Gastauftritt von „Johann K.“ freuen.
Jetzt noch schnell Tickets sichern!
Egal ob Familie, Volksmusikfan oder Party-Liebhaber – die Wiener Kaiser Wiesn bietet für jede Stimmung das passende Feeling. Noch bis morgen 23. September gibt es exklusiv im Krone Ticketshop beim Kauf eines Tickets ein zweites gratis dazu!
Von 25. September bis 12. Oktober heißt es im Wiener Prater wieder „Das Leben is a Fest!“
