Oksana Lyniv: „Uns wird das normale Leben geraubt“

In Wien dirigieren Sie das Kyiv Symphony Orchestra und Mitglieder des von Ihnen 2017 gegründeten YsOU - Young Symphony Orchestra of Ukraine. Wie ist die aktuelle Situation für Musiker der beiden Orchester?

Das Kiewer Symphonieorchester probt seit eineinhalb Jahren im Exil in Deutschland. Mein Jugendsinfonieorchester trifft sich regelmäßig für Touren und Projekte europaweit. Viele von den Jugendlichen wohnen und studieren zurzeit in Europa, vielen haben wir geholfen, in Sicherheit zu kommen.