Toiletten-Plan um 850.000 Euro sorgt für Wirbel

„Bei so vielen Besuchern braucht man Toiletten“

Mann erklärte, die Sorge um das Toilettenprojekt sei zunächst abgeflaut, sei aber mit dem Fortschreiten des Projekts wieder aufgelebt. Kritiker ärgern sich zudem darüber, dass die neuen Toiletten nicht am Standort der bisherigen provisorischen Toiletten am Muholland Drive errichtet werden, sondern am Fuller Avenue Eingang. Angesichts der Haushaltsengpässe der Stadt erscheint das Projekt vielen übertrieben.