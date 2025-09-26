Vorteilswelt
Nach Dembele und Co.

Nächster Ausfall im Kader von Paris Saint-Germain

Fußball International
26.09.2025 14:43
Luis Enrique muss auf einen weiteren Stammspieler verzichten.
Luis Enrique muss auf einen weiteren Stammspieler verzichten.(Bild: AP/Thibault Camus)

Der amtierende Triple-Gewinner Paris Saint-Germain muss in den kommenden Wochen auf Abwehrchef Marquinhos verzichten. 

Der brasilianische Kapitän, der mehr als 300 Fußball-Ligaspiele für die Pariser absolviert hat, zog sich bei der 0:1-Niederlage bei Olympique Marseille eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zu – wenige Tage vor dem Champions-League-Duell am Mittwoch gegen den FC Barcelona.

Marquinhos verletzte sich am Oberschenkel.
Marquinhos verletzte sich am Oberschenkel.(Bild: AFP/FRANCK FIFE)

Neben dem 31-Jährigen fehlen auch Joao Neves, Désiré Doué und Ousmane Dembélé.

